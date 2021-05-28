الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب تناول خمورًا مغشوشة في القاهرة

جثة
جثة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل معهد السموم بالقاهرة، إثر إصابته بالتسمم بعد تناوله خمورًا مغشوشة.
 

كان قد تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارًا من معهد السموم بوصول شاب مصاب بحالة تسمم ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين وفاة «عبد الرحمن ع ع، 18عاما»، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفي دائم تناول المواد الكحولية «خمور»، ويوم الواقعة وبعد تناول الخمور شعر بحالة إعياء، وعلى إثرها تم نقله إلى معهد السموم في محاولة لإنقاذه.

تم تحرير المحضر وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

المباحث محكمة النقض طريقة النيابة العامة متوفى مغشوشة الكحول

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