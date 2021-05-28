الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم الفن في حفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكري بالجونة (صور)

زفافة ابنة كاملة
زفافة ابنة كاملة أبو زكري

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة المخرجة كاملة أبو ذكري اليوم، حفل زفاف ابنتها "أُبية الشيم"، الذي أقيم بدء من عصر اليوم بحفل بسيط بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

نجوم الفن في حفل زفاف ابنة كاملة أبو ذكري بالجونة

وتواجد عدد كبير من النجوم نشرت الفنانة الفنانة نيللي كريم العديد من الصور التي تجمعها بالنجوم عبر خاصية ستوري عبر إنستجرام، وسط أجواء من الفرحة.

وتواجد في حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري نيللي كريم والنجمة درة وزوجها هاني سعد والفنانة هالة صدقي والنجم خالد النبوي والفنان مصطفى درويش ومؤلفا مسلسل “بـ 100 وش” عمرو الدالي وأحمد وائل وعدد آخر من النجوم والضيوف.

كشفت الفنانة الشابة دنيا إجلال، عن لفتة إنسانية من الفنان شريف دسوقي من داخل المستشفى الذي يعالج فيه حاليا، بعد خضوعه لعملية بتر في القدم تنم عن نبل من الفنان الكبير رغم المحنة التي يتواجد فيها، وحاول رفع الحرج عن زملائه قبل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري.

 

وكانت الفنانة دنيا إجلال ماهر كشفت عن إرسال الفنان شريف دسوقي لفويس نوت من داخل المستشفى لطاقم عمل مسلسل بـ 100 وش وكتبت في منشور عبر فيسبوك “الأستاذ شريف دسوقي بعتلنا رسالة صوتية على جروب العصابة يطمنا عليه ويبارك فيه للأستاذة كاملة اللي بنتها فرحها بعد يومين، كأنه بيرفع الحرج عن زمايله اللي هيباركوا ويشاركوا، أنا ما شفتش في لطف الراجل ده، فرحت قوي لما سمعت صوته كعادته منور وضاحك رغم الألم، يا رب قويه واعفي عنه واشفيه علشان يرجع أجمل مما كان”.

 

ويعد مسلسل "بـ 100 وش” هو آخر أعمال كاملة أبو ذكري الذي شارك في الموسم الرمضاني لعام 2020، وشارك به العديد من الفنانين منهم نيللي كريم وآسر ياسين وزينب غريب ودنيا ماهر وعلا رشدي ومحمد عبد العظيم وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي ومصطفى درويش وسلوى محمد علي ولؤي عمران وحنان يوسف.

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