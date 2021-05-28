سفيرة أمريكا في بيروت: نعتزم تحويل 120 مليون دولار للجيش اللبناني

أعلنت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا اليوم الجمعة خلال مشاركتها في اختتام "التمرين المشترك" 2021 بين الجيشين اللبناني والأمريكي وعناصر من الجيش الأردني، أن بلادها تعتزم تحويل 120 مليون دولار للجيش اللبناني.

قالت السفيرة شيا، بحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية اليوم إن بلادها تعتزم تحويل 120 مليون دولار إلى الجيش اللبناني للسنة المالية 2021.

جاء ذلك خلال مشاركتها والعميد البحري الأمريكي كيرتيس رانشو، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، في الاحتفال بختام التمرين العسكري المشترك بين البلدين.

وأشارت إلى أن هذا التمرين المشترك الذي تم تنفيذه خلال الفترة الواقعة بين 17 و28 مايو الجاري في لبنان وشرق البحر الأبيض المتوسط، هو "أكبر المناورات السنوية للجيش الأمريكي مع الجيش اللبناني".

وأشارت إلى أن "هذه الهبة العسكرية سوف تزود الجيش اللبناني بأنظمة وخدمات وتدريبات دفاعيّة بالغة الأهميّة. وهي تمثّل زيادة قدرها 15 مليون دولار عن السنوات السابقة".

وأضافت أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أنها ستقدّم العام المقبل للبحرية اللبنانية ثلاثة زوارق خفر سواحل أمريكية للدوريات من طراز" بروتكتر كلاس".

وأوضحت أن " هذه القوارب ستعزّز قدرات الدوريات البحرية اللبنانية إلى حدّ كبير".

وذكّرت "بالالتزام الطويل الأجل للولايات المتحدة تجاه لبنان والجيش اللبناني".

وقالت "منذ العام 2006، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 5ر2 مليار دولار كمساعدات عسكرية للبنان. وتعمل هذه المساعدات على تعزيز سيادة لبنان وتأمين حدوده ومواجهة التهديدات الداخلية والمتطرفة. شراكتنا الأمنية الآن، هي، أكثر من أي وقت مضى، ذات أهمية حيوية".

وأضافت "إنني أتطلّع إلى اجتماعنا مرة ثانية العام المقبل لإعادة تنفيذ التمرين المشترك "الاتحاد الحزم" ولمواصلة تعميق التعاون لصالح بلدينا".

وأعلنت أن هذه التمارين تعمل على تعزيز إمكانية التشغيل المتبادل لقواتنا، كما تساعد على ضمان أن يكون الجيش اللبناني مجهّزاً تجهيزاً كاملًا لمكافحة التهريب والتخفيف من حدة التهديدات الأخرى في البحر".