الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الحرير المخملي» يدخل «الفيلا القطرية» وعرضه منتصف الشهر المقبل

صناع مسلسل الحرير
صناع مسلسل الحرير المخملي

يواصل صناع مسلسل "الحرير المخملي" تصوير مشاهد العمل بشكل يومي سعيا من المخرج أحمد حسن للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور" إنهم صوروا جزء كبير من المسلسل بالحي الريفي في مدينة الإنتاج الإعلامي خاصة وأن أحداث العمل تدور في الأرياف، مشيرا إلى أنهم يواصلون التصوير غدا ولكن في ديكور الفيلا القطرية، مضيفا أنهم قرروا موعد عرضه ليكون خلال منتصف شهر يونيو المقبل.

تفاصيل مسلسل الحرير المخملي 

المسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، وبطولة عدد كبير من النجوم في مقدمتهم الفنان مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هاله فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، سامي مغاوري، مها أبوعوف، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، إسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، احمد جمال سعيد، كريم الحسيني، ماجد أباظة، أحمد عثمان، بسمة ماهر، مروه عيد، رضوي جوده، هالة مرزوق، كريم محجوب، محمد يونس، شيرين القاضي، من إخراج أحمد حسن، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أمين جمال، السيناريو والحوار أحمد أبوزيد توفيق، شادي أسعد.

وتجسد الفنانة داليا مصطفى خلاله والتي تخوض البطولة النسائية ضمن العمل بدور صحفية حوادث وتحقيقات وهي ابنة مصطفى فهمي، وتعمل على الحصول على ماجستير، وعمرها 21 عامًا، وبعد ذلك تمر سنوات عديدة لتظهر بعمر الثلاثينيات.

أحداث مسلسل الحرير المخملي

وتدور أحداث مسلسل "الحرير المخملي" في الفترة الزمنية من ثمانينيات القرن الماضى حتى بداية الألفية الجديدة من خلال المتغيرات الاجتماعية؛ وهو بطولة مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل ومأخوذ عن رواية "الحرير المخملي" للكاتبة أميمة عز الدين، سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وأشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن، وينتمي لنوعية الدراما المطولة ذات ال 45 حلقة.

الحرير المخملي مسلسل الحرير المخملي الفيلا القطرية الحي الريفي شهر يونيه منتصف الشهر المقبل

الأكثر قراءة

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

محمد الباز: مصر تحاول تطويق إثيوبيا دبلوماسيًا وسياسيًا وجغرافيًا

الخطيب يلغي احتفالات السوبر الإفريقي.. تعرف على السبب

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

بـ«مهارة خاصة».. محمد شريف يسجل هدف الأهلى الأول فى نهضة بركان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة