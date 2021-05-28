«الحرير المخملي» يدخل «الفيلا القطرية» وعرضه منتصف الشهر المقبل

يواصل صناع مسلسل "الحرير المخملي" تصوير مشاهد العمل بشكل يومي سعيا من المخرج أحمد حسن للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور" إنهم صوروا جزء كبير من المسلسل بالحي الريفي في مدينة الإنتاج الإعلامي خاصة وأن أحداث العمل تدور في الأرياف، مشيرا إلى أنهم يواصلون التصوير غدا ولكن في ديكور الفيلا القطرية، مضيفا أنهم قرروا موعد عرضه ليكون خلال منتصف شهر يونيو المقبل.

تفاصيل مسلسل الحرير المخملي

المسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، وبطولة عدد كبير من النجوم في مقدمتهم الفنان مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هاله فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، سامي مغاوري، مها أبوعوف، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، إسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، احمد جمال سعيد، كريم الحسيني، ماجد أباظة، أحمد عثمان، بسمة ماهر، مروه عيد، رضوي جوده، هالة مرزوق، كريم محجوب، محمد يونس، شيرين القاضي، من إخراج أحمد حسن، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أمين جمال، السيناريو والحوار أحمد أبوزيد توفيق، شادي أسعد.

وتجسد الفنانة داليا مصطفى خلاله والتي تخوض البطولة النسائية ضمن العمل بدور صحفية حوادث وتحقيقات وهي ابنة مصطفى فهمي، وتعمل على الحصول على ماجستير، وعمرها 21 عامًا، وبعد ذلك تمر سنوات عديدة لتظهر بعمر الثلاثينيات.

أحداث مسلسل الحرير المخملي

وتدور أحداث مسلسل "الحرير المخملي" في الفترة الزمنية من ثمانينيات القرن الماضى حتى بداية الألفية الجديدة من خلال المتغيرات الاجتماعية؛ وهو بطولة مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل ومأخوذ عن رواية "الحرير المخملي" للكاتبة أميمة عز الدين، سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وأشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن، وينتمي لنوعية الدراما المطولة ذات ال 45 حلقة.