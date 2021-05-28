الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصدر: «ممفيس للأدوية» تجري مفاوضات لفتح أسواق جديدة لها بالخارج

الأدوية
الأدوية

كشف مصدر مطلع عن أن مفاوضات بين شركة ممفيس للأدوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية مع إحدى شركات القطاع الخاص للترويج لمنتجاتها وفتح أسواق لها في الخارج.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"الدستور" إن المفاوضات تشمل العمل على زيادة صادرات شركة ممفيس للأدوية خلال مشروع تدشنه شركة القطاع الخاص عبر منصة إلكترونية جديدة.

وأوضح المصدر أنه شركة القطاع الخاص لديها مكاتب وفروع متعددة في أكثر من دولة.

يذكر أن شركات أدوية قطاع الأعمال قد تأثرت صادراتها بسبب أزمة فيروس كورونا التي تمثل عائقا أمام صادارات الشركات.

وتسعي وزارة قطاع الأعمال العام لتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في إطار العمل على الاستفادة من المميزات الموجودة لدي القطاع الخاص. 

فقد أظهرت القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية ارتفاع أرباحها خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 386% على أساس سنوي، محققة صافي ربح خلال الفترة من يوليو حتى مارس بقيمة 25.37 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 5.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

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