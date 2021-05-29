بينها الرياضة.. كيف تحصلين على جسم مشدود في 6 خطوات؟

جسم مشدود للنساء

تحلم كل فتاة بالحصول على جسم مشدود ومثالي وبطن مسطحة، ليناسب ارتدء كافة أنواع الملابس المختلفة، وتظهر بمظهر لائق، لذا في هذه السطور التالية نوضح كيف يمكن للفتاة أن تحصل على جسم مشدود ومثالي وفقًا لموقع "health".

-ممارسة الرياضة

تعد تمارين البطن سواء في الصالة الرياضية أو في المنزل أمر ضرورى للغاية للحصول على جسم مشدود ومتناسق، ويكفي 20 دقيقة ثلاث أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى تمارين الإطالة فهي واحدة من التمارين الفعالة لشد الجسم ومنع تكون الترهلات فيه.

ممارسة الرياضة

-الحفاظ على التوازن في السعرات الحرارية

الاهتمام بتوازن السعرات الحرارية التى يتم تناولها بشكل يومي، في مقابل السعرات التى يتم حرقها من خلال النشاط البدني، يجب تقليل عدد السعرات الكلي 500 سعر حراري يوميًا.

-ممارسة رياضة المقاومة

تعد تمارين المقاومة من أكثر التمارينات الفعالة في إحراق الدهون كونها تزيد من كتلة العضلات لحد معين مما يجعلك تحرقين المزيد من السعرات الحرارية كل يوم.

-ممارسة التمارين الهوائية

تساعد التمارين الهوائية على حرق السعرات الحرارية كركوب الدراجة الهوائية أو السباحة أو الجري في عملية شد العضلات بالتالي الحصول على جسم ممشوق

-تناول البروتين

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين كاللحوم الحمراء قليلة الدهون، والدواجن والاسماك والبيض ومنتجات الألبان يساعد هذا على بناء كتلة عضلية بالتالي تعزيز الحرق واحراق المزيد من السعرات.

-التحكم في تناول السكريات

التحكم في تناول السكريات

من الضرورى أن يتم التحكم في تناول السكريات والنشويات مما يساهم في التقليل من نسبة الانسولين في الدم، ينصح بتناول من 1 إلى 1.5 جرام من البروتين لكل كيلو جرام من الوزن.

-تناول الألياف

تناول الفاكهة والخضروات بشكل جيد يساعد على إحراق الدهون بالتالي سهولة الحصول على جسم ممشوق، مثل تناول الخبز البني، المكرونة، والدهون الصحية أفوكادوا وبذر الكتان.