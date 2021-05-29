السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

جسم مشدود للنساء

بينها الرياضة.. كيف تحصلين على جسم مشدود في 6 خطوات؟

تناول البروتينات
تناول البروتينات

تحلم كل فتاة بالحصول على جسم مشدود ومثالي وبطن مسطحة، ليناسب ارتدء كافة أنواع الملابس المختلفة، وتظهر بمظهر لائق، لذا في هذه السطور التالية نوضح كيف يمكن للفتاة أن تحصل على جسم مشدود ومثالي وفقًا لموقع "health".

-ممارسة الرياضة

تعد تمارين البطن سواء في الصالة الرياضية أو في المنزل أمر ضرورى للغاية للحصول على جسم مشدود ومتناسق، ويكفي 20 دقيقة ثلاث أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى تمارين الإطالة فهي واحدة من التمارين الفعالة لشد الجسم ومنع تكون الترهلات فيه.

الفرق بين تمارين المقاومة وتمارين الكارديو
ممارسة الرياضة

-الحفاظ على التوازن في السعرات الحرارية

الاهتمام بتوازن السعرات الحرارية التى يتم تناولها بشكل يومي، في مقابل السعرات التى يتم حرقها من خلال النشاط البدني، يجب تقليل عدد السعرات الكلي 500 سعر حراري يوميًا.

-ممارسة رياضة المقاومة

 

تعد تمارين المقاومة من أكثر التمارينات الفعالة في إحراق الدهون كونها تزيد من كتلة العضلات لحد معين مما يجعلك تحرقين المزيد من السعرات الحرارية كل يوم.

-ممارسة التمارين الهوائية

تساعد التمارين الهوائية على حرق السعرات الحرارية كركوب الدراجة الهوائية أو السباحة أو الجري في عملية شد العضلات بالتالي الحصول على جسم ممشوق 

-تناول البروتين

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين كاللحوم الحمراء قليلة الدهون، والدواجن والاسماك والبيض ومنتجات الألبان يساعد هذا على بناء كتلة عضلية بالتالي تعزيز الحرق واحراق المزيد من السعرات.

-التحكم في تناول السكريات 

3 خطوات للتحكم في تناول السكريات أثناء الحظر لتجنب زيادة الوزن
التحكم في تناول السكريات

من الضرورى أن يتم التحكم في تناول السكريات والنشويات مما يساهم في التقليل من نسبة الانسولين في الدم، ينصح بتناول من 1 إلى 1.5 جرام من البروتين لكل كيلو جرام من الوزن.

-تناول الألياف 

تناول الفاكهة والخضروات بشكل جيد يساعد على إحراق الدهون بالتالي سهولة الحصول على جسم ممشوق، مثل تناول الخبز البني، المكرونة، والدهون الصحية أفوكادوا وبذر الكتان.

جسم مشدود ومثالي وبطن بطن مسطحة الحصول على جسم مشدود كيفية الحصول على جسم مشدود كيف احصل على جسم ممشوق

الأكثر قراءة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

أكثر قابلية للانتقال فى الهواء.. فيتنام ترصد سلالة جديدة لكورونا

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

بيراميدز يعلن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الفريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين