جزارون يكشفون أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق

شهدت أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة في السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار، وترصد "الدستور" سبب ارتفاع الأسعار بناء على شكاوى المواطنين.



قالت آلاء ياسين صاحبة محل جزارة بمدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، إن أسعار اللحوم في زيادة منذ رمضان وعيد الأقباط وتحضير الجزارين لعيد الأضحى وكل هذا يؤثر على أسعار المواشي في البورصة، وأن سعر اللحوم قبل الذبح كان يصل إلى ٤٨ إلى ٥٠ جنيها وحاليا أصبح ٥٤ الى ٥٨، وأن سعر اللحوم بعد الذبح كان ١٢٠ حاليا من ١٣٠ لـ ١٤٠ جنيها.

وأوضح نبيل غالي جزار، أن السبب الرئيسي وراء عدم استقرار سعر اللحوم هو تذبذب أسعار اللحوم الحية ما بين الانخفاض والارتفاع في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق.

وقالت عبير خالد مواطنة، إنها فوجئت في تغيير أسعار اللحوم من رمضان وأنها اعتمدت على شراء اللحوم من المنافذ بعد غلاء الأسعار قائلة: "مبقتش بشتري من الجزارين زي الاول زي البوفيتك والكبدة بقيت بشتريهم من منافذ الحكومة علشان اوفر والجزارين بيغلوا اللحمة كل سنة".

وتراوحت أسعار اللحوم "الكندوز" بين ١٣٠_١٤٠ جنيها للكيلو، أسعار الكبدة الكندوز تتراوح بين ١٤٠_١٥٠ جنيها، أسعار الموزة الكندوز ١٤٠_١٥٠ جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين ١٢٠بالدهب بدون دهن ١٣٠ جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين ١٣٠-١٤٥ جنيها للكيلو.



وسجلت اللحوم الضأن ١٥٠_١٦٩ جنيها، والكبدة الضأن ١٤٠_١٥٠ جنيها، سجل سعر اللحوم الجملى بين ١٠٠_١٢٠ جنيها للكيلو، والكلاوى والقلب والكبدة ١٥٠ جنيها للكيلو، وسجلت السجق البلدى ١٢٠_١٣٠جنيها، الاستيك والبفتيك ١٣٠_١٥٠ جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين ١٤٠_١٧٩ جنيها للكيلو.

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