أحمد الفيشاوي: أقدم في «ريتسا» شخصية قريبة من المؤلف معتز فتيحة

عبر النجم أحمد الفيشاوي، عن سعادته بالمشاركة في فيلمه الجديد «ريتسا» الذي انتهى من تصويره خلال الساعات الماضية، في تجربة سينمائية جديدة ومختلفة.

تفاصيل فيلم ريتسا

وقال «الفيشاوي» في تصريحات صحفية، إنه يقدم شخصية الروائي، وهي شخصية قريبة من صديقه السيناريست والروائي معتز فتيحة، مؤلف الفيلم الجديد، وأنه استلهم الشخصية منه وكان له دور كبير في مساعدته لتقديم العمل.

وأكد أن الفيلم تجربة سينمائية مختلفة تمامًا تجمع بين مجموعة مميزة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير محمود حميدة الذي يعتبره الأب الروحي له في الوسط الفني بالإضافة إلى تواجد طاقم عمل مميز أمام وخلف الكاميرا استمتع بالعمل معهم خلال الفترة الماضية، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور مع عرضه.

فيلم «ريتسا» من بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان ومن إنتاج شركة الجذور وتأليف معتز فتيحه وإخراج أحمد يسري، ويمثل الفيلم عودة مميزة للفنان أحمد الفيشاوي للسينما مجددا من خلال فيلم يحمل الطابع الرومانسي وتم تصوير مشاهده في عدة مواقع منها محافظة الاسكندرية خلال الأيام الماضية.

ويتواجد النجم أحمد الفيشاوي في عدة أعمال سينمائية ينتظرها خلال الفترة القادمة حيث يتواجد في بطولة فيلم “أشباح أوروبا” الذي تخوض بطولته الفنانة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، كما انه ينتظر طرح فيلم "30 مارس" خلال الفترة المقبلة حيث انتهى من تصويره قبل عدة أشهر، ويشارك فى بطولته دينا الشربينى، خالد الصاوى، صبرى فواز، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، شريف دسوقى وضيوف الشرف نيللى كريم، وانجى المقدم، وندا موسى، ومحمد شاهين، وصبرى فواز.