الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هاجر الشرنوبي: خفت أثناء ضربي في «آل هارون»

هاجر الشرنوبي
هاجر الشرنوبي

انتهت الفنانة هاجر الشرنوبي من تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم "آل هارون"، والمقرر عرضه في السينمات قبل عيد الأضحى المبارك.

وقالت هاجر الشرنوبي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن مشهد تعرضها للضرب على يد النجم أحمد وفيق، من أصعب مشاهدها في الفيلم، وكانت خائفة جدا، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها مختلفة جدا عن شخصيتها في الحقيقة، ولم تقدمها في أي من أعمالها السابقة.

وأضافت: "تيمة الفيلم جميلة جدا ومن نوع الأفلام التي يحبها الناس، ومش عايزة أحرق تفاصيل علشان هو فيلم سينما، بس هو من نوع الأفلام اللي أنا شخصيا بحب أشوفها جدا، وإن شاء الله يعجب الجماهير لأنه فيه شغل كتير وحلو جدا".

فيلم "آل هارون" أحد أبرز الأعمال الفنية التي تم تصويرها حاليا على الساحة الفنية، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.

وينتمى الفيلم إلى نوعية الأكشن والإثارة.

هاجر الشرنوبي مسلسل فيلم آل هارون الدكتور محمد عز العرب فيلم

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