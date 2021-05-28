الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بـ«الجلباب».. رئيس «القناة لتوزيع الكهرباء» يتفقد مقار وإدارات الشركة

المهندس محمد السيد
المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء

أجرى المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، جولة تفقدية في عدة إدارات ومقرات للشركة بالجلباب ومنها الإدارة العامة لوسائل النقل للاطمئنان على جاهزية السيارات والمعدات، وكذلك التأكد من عمل الصيانات لجميع المعدات. 

وتوجه رئيس الشركة بعد ذلك إلى مركز الإصدار الرئيسي بالشركة، وراجع الإيصالات بعد إصدارها والتأكد من صحة جميع الفواتير.

وأوصي رئيس الشركة بضرورة مراجعة الفواتير قبل اصدارها والتأكد من صحة القراءات مع تقسيط التراكم بأقساط مناسبة للمواطن حتي يتمكن من دفع قيمة الفاتورة، وكذلك شدد على ضرورة قيام فرق التفتيش بالمرور على جميع العدادات مسبوقة الدفع وخاصة التي لم تشحن منذ فترة.

وشدد على ضرورة تنشيط فرق الضبطية القضائية لمكافحة سرقات التيار، كما شدد على ضرورة سرعة الانتهاء من تركيب جميع العدادات الكودية لكل من سدد المقايسة، حيث أن جميع الهندسات متوفر بها العدادات وبكميات كبيرة.


 

جلباب رئيس شركة القناة توزيع كهرباء

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