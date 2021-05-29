الهيئة القومية للأنفاق تنفذ خطة عاجلة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو

تعكف وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق على العمل على تطوير ورفع كفاءة الخطين الأول والثاني للمترو وذلك كونهما لم يشهدا تطويأنر منذ ما يقرب من ٣٠ عاما، وتطويرها أصبح ضرورة ملحة، خاصة الخط الأول للمترو.

وقالت مصادر خاصة في الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة القومية للأنفاق تقوم بالعمل على تطوير البنية التحتية للخط الأول للمترو، وذلك من خلال وضع ميزانية تبلغ نحو ٧٥٠ مليون يورو، حيث ستقوم الهيئة بتطوير نظم الإشارات وتغير الشبكة الكهربائية وذلك لتجنب الأعطال التي تحدث كثيرا فى الشبكة الكهربائي فى الخط الأول، خاصة خلال فترة سقوط الأمطار الغزيرة.



وأضافت المصادر، اأن لهيئة القومية للأنفاق رصدت ميزانية لتطوير الخط الأول للمترو بإجمالي مبلغ 605 ملايين يورو من القروض الخاصة بتطوير الخاصة، والباقى بقيمة 146 مليون يورو تمويل من الخزانة العامة للدولة، إلى جانب تقديم الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بقيمة 50 مليون يورو.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة القومية للأنفاق تقوم بتطوير الوحدات المتحركة أيضًا فى الخطين الأول والثاني، حيث سيتم شراء عدد ٣٢ قطار مكيف للخط الأول للمترو من إنتاج شركة هونداي روتم الكورية، حيث قامت الهيئة من قبل بتوفير عدد ٢٠ قطار مكيف وعقب وصول الـ ٣٢ قطار بالكامل سيكون هناك ٥٢ قطار مكيف متواجد ويعمل على الخط.

وأعلنت وزارة النقل على التشديد على ارتداء الكمامة داخل المرافق التابعة لها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن الالتزام بمعاير السلامة والأمان.

وأوضحت وزارة النقل، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، تقوم بإخبار المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المرفق وذلك من خلال شرطة النقل والمواصلات الموجودة داخل كل محطة بالخطوط الأول والثاني والثالث للمترو، كما تقوم بمنع عبور ماكينات التذاكر إلا بعد التأكيد على المواطنين ارتداء الكمامة.

وأضافت وزارة النقل، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، تقوم بالتنبيه على الركاب بضرورة ارتداء الكمامة واتخاذ كافةالإجراءات الاحترازية وذلك من خلال الإذاعة عبر الإذاعة الداخلية للمترو فى الخطوط الثلاثة.