محمد الباز: مصر تحاول تطويق إثيوبيا دبلوماسيًا وسياسيًا وجغرافيًا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن مصر تتبع سياسة التطويق في مواجهة سياسة الحافة الإثيوبية، حيث إنها تحاول فرض سياسة الأمر الواقع وتصرح بأنها ستقوم بالملء الثاني للسد وشاء من شاء وأبى من أبى.

وأضاف، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن إثيوبيا ليس لديها ما تخسره، فلديها أزمات داخلية وحروب أهلية ولديها مشاكل مع مصر والسودان بسبب سد النهضة، وترى أنه حتى في حالة ضرب السد ستكون هي «الطرف الكسبان».

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