محمد الباز: تفقد الرئيس للمشروعات فرصة جيدة للاحتكاك مع الشعب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقّد، اليوم، مشروعات محاور شرق القاهرة، مشيرا إلى أن كثيرًا من الباحثين توقعوا أن يتخلف، اليوم، الرئيس عن عادته الأسبوعية في تفقد المشروعات نظرًا لانشغاله طوال الأسبوع بعدد من القضايا، وعودته من جيبوتي أمس.

وأضاف، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن هذه المتابعة تعكس أن هناك نمطًا مختلفًا من أنماط المتابعة للمشروعات التي تُنفذ على الأرض.

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