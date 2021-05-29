منشط للجهاز التنفسى.. كل ما تريد معرفته عن زيت السرو العطرى

تستخدم الزيوت الأساسية لعلاج العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك العناية بالبشرة والأظافر والشعر، فلكل نوع من أنواع الزيوت العطرية مجموعته الخاصة من الفوائد التي يمكنك الاستفادة منها حسب احتياجاتك.

ويعد زيت الزيتون والبابونج والنعناع من أشهر الزيوت الأساسية، ولكن هل تعلم أن زيت "السرو" الأساسي يستحق أيضًا التفكير فى إستخدامه؟

ما هو زيت السرو؟

زيت السرو هو زيت عطري مصدره أشجار السرو ، وهي أشجار صغيرة الحجم ودائمة الخضرة، حيث يتم الحصول على زيت السرو العطري عادة عند إخضاع أغصان وأوراق شجرة السرو لعمليات تقطير خاصة.

فى السطور التالية سلط موقع "healthybuilderz" الضوء على الفوائد المذهلة لزيت السرو العطرى:

خصائص مطهرة

يحتوي زيت السرو على خصائص مطهرة تجعله خيارًا شائعًا عندما يتعلق الأمر بمعالجة الجروح داخل وخارج الجسم، فغالبًا ما يستخدم هذا الزيت في العديد من الكريمات والمستحضرات المطهرة بسبب الكامفين الموجود في زيت السرو.

مزيل للعرق

أكد الخبراء، أن زيت السرو يضاف عادة في كثير من مستحضرات بعد الحلاقة والصابون ومزيلات العرق، فيمكنك استخدامه بدلاً من مزيل العرق الخاص بك لأنه له نفس التأثيرات.

منشطً للجهازالتنفسي

فائدة أخرى لزيت السرو هي أنه يمكن أن يساعد في تقوية الجهاز التنفسي مع تعزيز وظيفة الرئة، حيث يمكن أن يؤدي تناول زيت السرو كمنشط إلى علاج العديد من مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال فهو يساعد في التخلص من البلغم في صدرك.

كما أنه يعمل بنفس الطريقة مع نزلات البرد حيث يزيل أي انسداد في الممرات الأنفية حتى تتمكن من التنفس بشكل أسهل وأفضل.

يقلل من الألم

يمكن أيضًا استخدام زيت السرو لتقليل الألم الناجم عن الالتهاب، حيث يمكنك استخدامه على هشاشة العظام والروماتيزم وحتى التهاب المفاصل.

كما يحتوي زيت السرو على خصائص مضادة للتشنج مما يجعله علاجًا مفيدًا للتشنجات أثناء فترة الحيض. فقط قم بتدليك المنطقة المصابة بالزيت وسوف يساعد في تخفيف المشكلة.

تقليل التوتر

فائدة أخرى لزيت السرو هي أنه يمكن أن يسبب تأثيرًا مهدئًا على جسمك عند استخدامه، فهذا مفيد بشكل خاص عندما تشعر بالتوتر أو تشعر بالقلق أو الاكتئاب.

ويمكن أن يؤدي استخدام زيت السرو أيضًا إلى تحسين مزاجك حتى تشعر بالتحسن في أي وقت، كما انه يعزز الدورة الدموية، حيث أظهرت الدراسات أن زيت السرو فعال بالفعل في تحسين الدورة الدموية.