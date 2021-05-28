برلمانية: زيارة الرئيس السيسي لدولة جيبوتي تستهدف تعزيز التعاون

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة جيبوتي، تاريخية استهدفت تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وبحث التنسيق في مختلف القضايا وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وجيبوتي.

وأكدت رمزي، في تصريح لها، أن الزيارة سيكون لها تداعيات سياسية واستراتيجية واقتصادية ضخمة، هذا بجانب التعاون الذي تم الاتفاق عليه في العديد من المجالات المختلفة كالصحة والدواء والتجارة والتعليم الفني، وتصدير واسترداد المواشي واللحوم، مما سيدعم حركة التجارة بينهما ويزيد من فرص الاستثمار.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن أمن واستقرار جيبوتي ينعكس بالإيجاب على تأمين حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر، والبحر المتوسط.

ولفتت أن المساعي المصرية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق تمثل مواقف إيجابية ردت على كافة المشككين في موقف مصر، مشيرة إلى أن كل الجهود تؤكد دعم مصر لأشقائها العرب، قائلة: مصر لم تكتف بالتصريحات والادانات كما فعل البعض بل كانت لها تحركات على أرض الواقع سريعة وعاجلة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأشادت رمزي، بالتواصل الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بحث تداعيات وتطورات القضية الليبية، مشيرة إلى أن هذا التواصل يعكس ايمان الولايات المتحدة بدور مصر المحوري في المنطقة، والريادي في دعم قضايا الدول العربية، وتقديم كافة أشكال الدعم لشعوبها.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة أمير قطر، للرئيس السيسي لزيارة الدوحة، يعكس يقينه بأن مصر رائدة في العالم العربي ولها دورها القيادي ومكانتها التي يجب أن ينحاز لصفوفها، بجانب إيمانه بأنه لا يمكن الابتعاد أو مقاطعة الدولة المصرية والتي تعد الدولة الأكبر والأهم في المنطقة، بجانب قدرة القاهرة على التدخل لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة ، وسرعة تقديمها لكافة أشكال الدعم للشعوب الشقيقة وتصدير رؤية مصرية حكيمة تستهدف تعزيز سبل الاحترام والسلام بين مصر ودول المنطقة.