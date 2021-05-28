السبت 29 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

تعرف على مرتب طه حسين فى وزارة المعارف من واقع ملفه الوظيفي

طه حسين
طه حسين

بعدما عاد الدكتور طه حسين إلى مصر عام 1919 عين أستاذا للتاريخ اليوناني والروماني في الجامعة المصرية، وكانت جامعة أهلية، فلما ألحقت بالدولة عام 1925عينته وزارة المعارف أستاذاً فيها للأدب العربي، فعميداً لكلية الآداب في الجامعة نفسها، وذلك عام 1928، لكنه لم يلبث في العمادة سوى يوم واحد؛ إذ قدم استقالته من هذا المنصب تحت تأثير الضغط المعنوي والأدبي الذي مارسه عليه الوفديون، خصوم الأحرار الدستوريين الذي كان منهم طه حسين.

الدكتورة إنصاف عمر الأستاذة بكلية الآداب جامعة القاهرة، كشفت عن راتب الدكتور طه حسين خلال فترة عمله فى وزارة المعارف منذ عام 1925 حتي عام 1929، وذلك فى إطار دراستها المنشورة تحت عنوان "من كنوز دار المحفوظات العمومية .. ملفات الموظفين بالحكومة المصرية: دراسة أرشيفية وثائقية"؛ والمنشورة فى كتاب "خمسون عاما على إنشاء دار الوثائق القومية" عن الدار.

وكشفت الدكتورة إنصاف أن إجمالى الماهيات التى حصل عليها الدكتور طه حسين لغاية 30 نوفمبر 1929 بلغت 4.161 جنيهاً مصرياً؛ وذلك من واقع ملفه الوظيفي فى دار المحفوظات العمومية.

الملف الوظيفى لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين؛ تضمن أيضاً على خطاب موجه الى السكرتير العام لوزارة المعارف العمومية رفض فيه طه حسين الحضور لإستيفاء تحقيق فى حديثين أدلى بهما بجريدة "الجهاد"؛ إذا كان التحقيق أمام الهيئات الجامعية التى تملك وحدها أن تحقق معه، كما وجد داخل الملف نسخة من المقالتين.

طٰهٰ حسين (15 نوفمبر 1889 - 28 أكتوبر 1973م)، أديب وناقد مصري، لُقّب بعميد الأدب العربي. غيّر الرواية العربية، مبدع السيرة الذاتية في كتابه «الأيام» الذي نشر عام 1929، يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة،  لا تزال أفكار ومواقف طه حسين تثير الجدل حتى اليوم.

طه حسين مرتب طه حسين الملف الوظيفي لطه حسين استاذ التاريخ الروماني الجامعة الاهلية

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