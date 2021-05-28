«حاجة آخر فخامة».. لاعبو الأهلي يتوجوا الخطيب بميداليات السوبر الإفريقي

انتهت المهمة بنجاح، وفي وصف آخر يمكن القول أن المارد الأحمر تمكن من إخماد ثوران نهضة البركان المغربي بعد هزيمته بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، ليتوّج ببطل كأس السوبر الإفريقي.

أصبح النادي الأهلي هو مصدر السعادة والمتحكم الأول بمزاج روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجرد فوزه تعم الفرحة في العالم الافتراضي، وفي الشوارع أيضًا، ليقول حفيظ دراجي: "أحيانًا نغير ونحسد جماهير الأهلي بسبب أفراحهم والتتويجات سواء محليًا وأفريقيًا، وبطولة تضاف على رصيد الأهلي ولا يكفي عليهم نادي القرن".

بعد تتويج المارد الأحمر بكأس السوبر الإفريقي، ذهب لاعبو الفريق إلى محمود الخطيب رئيس النادي، الذي رفض الخروج من الفقاعة الطبية خلال تواجد بعثة الفريق في قطر، وظل برفقتهم لدعمهم طوال الوقت، وأعطوه الميداليات التي حصلوا عليها كنوع من الشكر لدعمه المستمر.

وأعجب جماهير النادي الأهلي بهذه اللقطة، وتداولها عبر صفحاتهم الشخصية، وكان لهم الكثير من التعليقات عليها، جاء أبرزها من قِبل فكتب أحمد محمد، عبر صفحته الشخصية: "أعظم لقطه في التاريخ.. فعلا شابوه للاعبين.. أفتخر بأني أهلاوي".

وعلق شريف ضاحي: "بصراحة يستاهل وأكتر من كده كمان مشهد لن تشاهده إلا في الأهلي"، لترد نور رأفت: "لقطة للتاريخ والله لاعبية الأهلي مع الخطيب حاجه كده آخر فخامة".

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، على تولي مهام رئاسة البعثة بنفسه، وسافر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا وانتقل إلى قطر محفزاً اللاعبين بعدة جلسات ووعود بصرف مكافآت لهم من أجل استعادة اللقب الأفريقي.

الخطيب منذ جلوسه على مقعد رئاسة الأهلي، واستطاع الفريق أن يحقق كل الألقاب المحلية والقارية في عهده، ولكن يبقى السوبر الأفريقي القطعة الناقصة في عهد رئاسة الخطيب، ليكمله اليوم.

جدير بالذكر أن الأهلي حصد مع الخطيب لقب الدوري المصري موسمي 2018-2019 و2019-2020، بجانب أن الفريق حقق لقب الدوري موسم 2017-2018 الذي بدأ في عهد الرئيس السابق محمود طاهر، وتوج به في عهد الخطيب.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر في الموسم الماضي، كما أنه حسم لقب السوبر المصري مرتين على حساب المصري عام 2018 والزمالك عام 2019.

واستعاد الأهلي، لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي في عهد الخطيب بعد غياب 7 أعوام كاملة.

ولم يفز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي منذ عام 2014 في عهد رئيسه الأسبق حسن حمدي، وكان محمود الخطيب وقتها نائبًا للرئيس، ليعود له من جديد في 2021.

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