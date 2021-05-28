مصطفى خاطر: أفكر في تقديم تجربة مختلفة عن «مسرح مصر» في ظروف أفضل

قال الفنان مصطفى خاطر، إنه لا يمانع تقديم عمل مسرحي جديد ومختلف عن تجربة "مسرح مصر"، مشيرًا إلى أنه يعتز بعروض "مسرح مصر" معربًا عن فخره بتعاونه في بدايته مع الفنان أشرف عبدالباقي.

وأكد "خاطر" لـ"الدستور" أنه بالفعل يفكر في تقديم مسرحية جديدة ومختلفة تمامًا عن عروض مسرح مصر، ولكن بعد انتهاء جائحة كورونا أو في ظروف أفضل من التي تمر بها الأعمال المسرحية والسينمائية نظرًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية بقرار أن نسبة الحضور لا تتعدى الـ 50% مما يؤثر على الأعمال الفنية ونجاحها.

ويشارك الفنان مصطفى خاطر خلال الفترة الحالية بالأعمال السينمائية من خلال فيلم "ثانية واحدة" والذي تشاركه في بطولته الفنانة دينا الشربيني وحقق إيرادات كبيرة منذ طرحه بالسينمات.

أحداث فيلم ثانية واحدة بطولة مصطفى خاطر ودينا الشربيني

تدور أحداث الفيلم حول شخصين وهما دينا الشربيني ومصطفى خاطر تجمعهما الصدفة قبل حادث سيارة يتسبب في فقدان ذاكرة مصطفى خاطر، بشكل يجعله يعود إلى مرحلة الطفولة ويتصرف مثلهم، ويظن أن دينا الشربيني هي أمه، وهو ما يعرضهما للعديد من المواقف الكوميدية.

صناع فيلم ثانية واحدة بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنانة دينا الشربيني

يشارك في بطولة الفيلم سوسن بدر، ومحمد دسوقي، وعلا رشدي وعدد من ضيوف الشرف منهم فتحي عبدالوهاب، أحمد الفيشاوي، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

فيلم تماسيح النيل بطولة الفنان مصطفى خاطر

من جهة أخرى، يشارك مصطفى خاطر في فيلم "تماسيح النيل" وانتهى "خاطر" من تصوير ما يقرب من نصف مشاهده في العمل بمدينتي الأقصر وأسوان رفقة الفنان بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وعدد من النجوم، ويسعى لاستكمال مشاهده خلال الفترة القادمة، تحت إدارة المخرج سامح عبدالعزيز، ويقدم خلال الأحداث دورًا كوميديًا ممزوجًا بالأكشن من خلال دور نصاب.