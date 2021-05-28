النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة شاب متعفنة بالمقطم

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الجمعة، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب متعفنة ومصاب بطلق ناري في منطقة المقطم.

وقررت النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة؛ لكشف ملابساتها.

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة متعفنة ومجهولة، لشاب مصاب بطلق ناري في دائرة قسم شرطة المقطم، حيث تم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها والعمل على ضبط الجناة، كما كلفت المباحث بسرعة كشف هوية المجني عليه والتوصل لأسرته.

وكان تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا بالعثور على جثة متعفنة في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة متعفة لشاب مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي قميص وبنطلون ومصاب بطلق ناري في الصدر.

وفي ذات السياق، قال مصدر أمني إنه تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة، موضحًا أنه جارِ فحص بلاغات التغيب في القاهرة الكبري والتي تحمل مواصفات جثة المجني عليه، في محاولة للوصول لشكف هويته تمهيدًا لضبط مرتكبي الواقعة.