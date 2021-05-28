«ولا في غيره يفرحني».. نجوم الفن يهنئون الأهلي للفوز بالسوبر الإفريقي

هنأ عدد كبير من الفنانين والنجوم، النادي الأهلي لحصوله على كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز علي نظيره نادي نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين دون رد.

وقال المطرب أحمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مليون مبروك لمصر و للنادي الأهلي الفوز ببطولة السوبر الإفريقي، الأهلي تحيا مصر".

فيما علق الفنان تامر حسني عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك الفوز لجماهير للنادي الأهلي بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي" في نفس السياق قال الفنان مصطفي شعبان أيضاً: "مبروك يا أهلي".

بينما كتب الفنان محمد رشاد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الف مبروووك فوز النادي الأهلي المصري بكأس السوبر الإفريقي ،،فوز مستحق والي مزيد من البطولات".

وعلّقت الفنانة رانيا يوسف على فوز النادي الأهلي وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "مبروك للأهلي السوبر الإفريقي.. أبطال القارة يحلقون في السماء دائما".

ودون الفنان أحمد فهمي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ولا في غيره يفرحني ‏ألف مبروك لنادي القرن وملك أفريقيا"، بينما قال الفنان شريف إدريس عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "ولا في غيره يفرحني السوبر أهلاوي".

وكان قد أحرز هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقة 57، وصلاح محسن في الدقيقة الـ82، ليتوج الأحمر بلقب السوبر الأفريقي.

وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ9 في تاريخه على حساب الزمالك، فيما جاء تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز.

وكان قد تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب، بالتهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

وأكد نادي الزمالك علاقته الطيبة بجميع الأندية المصرية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتمثيل مصر في جميع المسابقات والبطولات القارية.

وتوج الأهلي، ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة.

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