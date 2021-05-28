الجمعة 28 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

صدر حديثًا.. «الأبواب السرية للجنة والجحيم» لـ لويس ألبرتو دي كوينك ترجمة أحمد يماني

الأبواب السرية
الأبواب السرية

صدر حديثا عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع  مختارات شعرية "الأبواب السرية للجنة والجحيم" للويس ألبرتو دي كوينكا، ترجمة عن الإسبانية أحمد يماني.

يقول الشاعر والمترجم أحمد يماني عبر تقديمه للديوان "لم يتمكن الشعر الإسباني الحديث (غير المتجانس في الشكل والمضمون والباهت في أغلب الأحيان) من إيجاد توليفة، لكن "لويس ألبرتو دي كوينكا تمكن من تجنب كل هذه الحيرة من خلال وضع التعبير في قوالب كلاسيكية من عصر النهضة مفخمة بأفضل أساليب الباروك واستخدام لغة سهلة وسلسة حيث يتعامل فيها، بخط رهيف للغاية، مع الانشغالات الدائمة للكائن البشري. ينتقد الأبطال الذين تم إضفاء الطابع المؤسساتي عليهم عبر الدعاية وبكيفية تقوم على البهرجة والتكلف؛ ويجمع بين الأسطورة الكلاسيكية ومجال الأساطير اليومية.

 ويختم اليماني "ستشكل سمات السيرة الذاتية والجغرافيا الحضرية النابضة بالحياة دائمًا بيئته الأساسية وسيحافظ باستمرار في عمله على العلامات السينمائية وتحديث العوالم القديمة وهامشية الكوميكس".

جدير بالإشارة أن الشاعر أحمد يماني في القاهرة عام 1970 ويقيم في إسبانيا منذ عام 2001. حصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها من جامعة: القاهرة عام 1992، ثم حصل على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة كومبلوتنسي مدريد عام 2014 ويعمل بها حاليا أستاذا مشاركا. يعمل معدّا ومذيعا للبرامج في القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية، اتحاد الإذاعة والتليفزيون الإسباني RTVE.

ومن أعماله منتصف الحجرات، دار ميريت للنشر والتوزيع، القاهرة، أماكن خاطئة، دار ميريت للنشر والتوزيع، القاهرة، وردات في الرأس، دار ميريت للنشر والتوزيع، القاهرة، تحت شجرة العائلة، طبعة خاصة، القاهرة، شوارع الأبيض والأسود، طبعة خاصة، القاهرة.

وحصل يماني على العديد من الجوائز منها على جائزة رامبو من وزارة الثقافة المصرية ومن المعهد الفرنسي في القاهرة، احتفاء بالذكرى المئوية الأولى لوفاة الشاعر الفرنسي أرتور رامبو.

وجائزة "بيروت 39" Beirut 39 الدولية كأحد أهم الكتّاب العرب تحت سن الأربعين. والمقدمة من هاي فيستفال لندن.

أحمد يماني الأبواب السرية للجنة والجحيم دار خطوط وظلال لويس ألبرتو الشعر الاسباني

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