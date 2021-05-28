الجمعة 28 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ ينعى والد النائب محمود مسلم

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه عزاء للنائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالمجلس، ينعي فيها والد النائب الذي وافته المنية  اليوم سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما بعث المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس ببرقية مماثلة يشاطران فيها النائب الأحزان داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

كما نعى أمين عام المجلس المستشار محمود إسماعيل عتمان ونائبه المستشار عمرو يسري والد (مسلم) سائلين الله له الرحمة والمغفرة. 

رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النائب محمود مسلم برقيه عزاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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