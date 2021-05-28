رئيس مجلس الشيوخ ينعى والد النائب محمود مسلم

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه عزاء للنائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالمجلس، ينعي فيها والد النائب الذي وافته المنية اليوم سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما بعث المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس ببرقية مماثلة يشاطران فيها النائب الأحزان داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

كما نعى أمين عام المجلس المستشار محمود إسماعيل عتمان ونائبه المستشار عمرو يسري والد (مسلم) سائلين الله له الرحمة والمغفرة.