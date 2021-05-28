الميدليات لـ«بيبو».. لفتة رائعة من لاعبي للأهلي مع الخطيب بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

لفتة رائعة قدمها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نالت من إعجاب واستحسان الجميع أثناء تسلمهم ميداليات التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد توج باللقب للمرة السابعة في تاريخه عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد.

وقام لاعبو المارد الأحمر بمنح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الميدالية الذهبية الخاصة بهم أثناء مصافحته على منصة التتويج.