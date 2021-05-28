«التعاون الإسلامي» تدين إطلاق الحوثي طائرة مفخخة تجاه السعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها.

وأكد العثيمين، في بيانٍ له اليوم، دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.

وذكر التحالف العربي، في بيانٍ له اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا يأتي استمرارًا لمحاولات الحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما شدد التحالف العربي في بيانه، على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من تلك المحاولات العدائية.

من جانبها، أكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة الإماراتية، المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

يأتي ذلك فيما أشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيانٍ لها، مساء اليوم، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافرًا على سيادة المملكة العربية السعودية وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكدت تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.