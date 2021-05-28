الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تسجل 1384 إصابة بكورونا و5 وفيات

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 305 آلاف و583 حالة.

وأوضحت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1760 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1010 حالات شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 290 ألفا و377 حالة.    

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 52ر3 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونًا و623 ألفًا و439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفًا و23 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليونا و999 ألفًا و680 شخصًا وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و726 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات حيث سجلت ما إجماليه 27 مليونًا و547 ألفًا و705 أشخاص.​

في ذات السياق، كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، عن إعطاء 78ر1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 29 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

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