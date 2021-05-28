السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«هجمة مرتدة ـ الاختيار ـ كوفيد 25».. أعمال تنذر بتقديم جزء جديد منها

هجمة مرتدة
هجمة مرتدة

كشف عدد من صناع الأعمال الدرامية، عن تقديم جزء ثاني لها بعد نجاحها في السباق الرمضاني الماضي.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي تلك الأعمال التي كشفت عن تقديم جزء ثاني منها.

العمل الأول هو مسلسل “كوفيد 25” والذي قدمه الفنان يوسف الشريف وأخر حلقة منه كشف عن ظهور فيروس جديد يحمل اسم كوفيد 27، وهو ما يعلن عن تقديم جزء ثاني من العمل الذي يعد من اعمال الـ 15 حلقة .

مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، راندا البحيري، أحمد صلاح حسني، ادوارد وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث العمل بعد عدة سنوات من الآن، حول تحور فيروس كورونا ليصبح "كوفيد 25" ويتم الإصابة بهذا الفيروس من خلال العين.

العمل الثاني هو مسلسل “هجمة مرتدة” والذي قام ببطولته الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري عندما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تقديم جزء ثاني منه.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

العمل الثالث هو مسلسل الاختيار والذي قدم منه الجزء الأول وقام ببطولته الفنان امير كرارة وقدم منه الجزء الثاني والذي قام ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز والفنان احمد مكي وعرض في رمضان الماضي.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

أحداث الحلقة 22 هجمة مرتدة أبطال مسلسل الاختيار 2 أحداث مسلسل المداح رمضان كوفيد

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