الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إسلام جمال: تفاعل الجمهور مع دوري في «الاختيار 2» أرعبني

الفنان إسلام جمال
الفنان إسلام جمال

أعرب الفنان إسلام جمال عن سعادته الشديدة لردود الأفعال التي تلقاها حول دوره في مسلسل "الاختيار 2" والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وكشف "جمال" لـ"الدستور" عن أنه تفاجأ بردود الأفعال التي تلقاها حول مشاركته بالمسلسل، مؤكدا أن نجاح دوره ضمن أحداث العمل فاقت توقعاته، خاصة أنه يقوم بتجسيد شخصية حقيقية ذات تطرف فكري وإرهابي.

وعن مشاركته في مسلسل "الاختيار" الجزءين الأول والثاني، واختلاف الشخصيتين، قال إسلام جمال إن هناك اختلافا كبيرا بين الشخصيتين اللتين قدمهما في المسلسل بجزءيه، فالأول "خالد" شخص محترم وهادئ ومتأثر بما يحدث في بلده ويسعى للقضاء على الإرهاب، وكان الشهيد أحمد المنسي شخصا قريبا له لذلك يعتبره قدوته ويتعلم منه ويكتسب من خبراته لذلك كان يعتبره بمثابة أخ له، أما الجزء الثاني فكانت شخصية "هارون" لشخص إرهابي في الحقيقة ودوره كان صعبا جدًا وأرهقه بسبب كمية الشر التي تكمن بداخله، مؤكدا أنه لا يوجد مقارنة بين الشخصيتين.

وعن سبب تجسيده دور الإرهابي "هارون" أشار إلى أنه رغم صغر حجم الدور إلا أن الشخصية في الحقيقة مليئة وغنية بالتفاصيل، خاصة أن هؤلاء الأشخاص يفكرون بطريقة غريبة بعض الشيء، ويعيشون في عالم آخر مختلف عن عالمنا، مؤكدا أنه حاول أن يقدم الشخصية كما ينبغي خاصة أن الجمهور يعتقد أن "إرهابي" بمعنى حركات معينة واعتقادات معينة فقط، فبالعكس لديهم ذكاء قتل ليصل الأمر معهم أن يستطيعوا اقناع الشباب بالانضمام معهم بالخداع فيظهر بشكل ملائكي ويصادق أي شخص ويقنعه بأسلوبه بأن طريق الإرهاب هو الصحيح.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان، على الطيب، طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب، وعرض العمل بشكل حصري على شبكة قنوات أون، وانتهت الحلقة مع ١٢ مايو الجاري من خلال حوار بين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي حول انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الاستعداد لعملية جديدة من عمليات الأمن الوطني ضد العناصر الإرهابية.

اسلام جمال الاختيار 2 مسلسل رمضان 2021 الاختيار

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