رئيس وزراء ماليزيا يفرض إغلاقًا كاملًا 1 يونيو بسبب كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الجمعة، عن أن مجلس الأمن القومي في البلاد قرر وضع ماليزيا في حالة "إغلاق تام" من 1 إلى 14 يونيو المقبل، حيث تم حظر جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال فترة الأسبوعين، قد تعمل فقط القطاعات الاقتصادية والخدمية الأساسية، مع قيام مجلس الأمن القومي بإدراجها لاحقًا، حسبما ذكرت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الماليزي، في بيان له، إن القرار كان ضروريًا بسبب تدهور وضع جائحة فيروس كورونا في ماليزيا.

وأضاف أنه "إذا نجح إغلاق المرحلة الأولى في تقليل حالات كورونا اليومية، فستنتقل الحكومة إلى المرحلة الثانية التي ستسمح بإعادة فتح القطاعات الاقتصادية التي لا تتضمن التجمعات الجماهيرية وحيث يمكن الحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وأشار إلى أنه عقب قرار الحكومة الشروع في إغلاق كامل للقطاع الاقتصادي والأنشطة الاجتماعية، ستضع وزارة المالية حزمة مساعدة للماليزيين والقطاعات الاقتصادية المتضررة.

تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا سجلت 8 آلاف و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى 549 ألفا و514 حالة.

ويعد اليوم هو الرابع على التوالي الذي يسجل ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات اليومية بماليزيا.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 52ر3 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونًا و623 ألفًا و439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفًا و23 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليونا و999 ألفًا و680 شخصًا وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و726 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات حيث سجلت ما إجماليه 27 مليونًا و547 ألفًا و705 أشخاص.​

في ذات السياق، كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، عن إعطاء 78ر1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 29 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.