الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

يوسف نبيل: تكريم «القومي للترجمة» عوضني عن مخاطر الاستمرار

يوسف نبيل
يوسف نبيل

أعلن مساء أمس المركز القومي للترجمة اسماء المكرمين من مترجمي اللغات المختلفة، وتم تكريم المترجم والروائي الشاب "يوسف نبيل" لترجماته عن اللغة الروسية .

يقول المترجم يوسف نبيل "للدستور" بالنسبة لي هذه هي المرة الأولى التي يتم تكريمي فيها في مجال الترجمة. بدأت مشواري في الترجمة منذ أواخر عام 2015 مع ترجمة بعض النصوص الإنجليزية، ثم تحولت سريعًا إلى الترجمة عن الروسية. ومنذ عام 2016 وحتى الآن أصدرت عددًا كبيرًا من المترجمات الروسية، وبمرور كل عام كنت ازداد انخراطًا في مشروعات أهم وأكبر حجمًا وقيمة. فوزي في هذه المسابقة يشكل لي تأكيدًا على أن المادة التي أقدمها في مجال الترجمة تحظى بدقة علمية معقولة، وهو تأكيد يحمل لي أهمية معنوية كبيرة. هذه النوعية من المسابقات تقدم عائدًا ماليًا رمزيًا، ولكن قيمتها الحقيقية في التشجيع والدعم المُقدَّم للمترجم حيث يجد اعترافًا من أستاذة متخصصين في المجال بقيمة وجودة عمله.

 ويتابع يوسف نبيل: فوجئت أيضا بردود أفعال الأصدقاء والقراء والمتابعين حيث استقبلوا الخبر بحفاوة لم أعهدها من قبل، وربما كان ذلك بمثابة اعتراف لتقديرهم لعملي. هذا التقدير يشجعني جدًا على المضي في طريق أحاول الإخلاص له، وتكبدت بعض المصاعب والمخاطرات من أجل الاستمرار فيه، مثل ترك العمل والتفرغ له بصورة كاملة مع كل ما يتعلق بذلك من إشكاليات ومخاطرات مادية. لذلك أنا سعيد بهذه الجائزة وأشكر لجنة التحكيم التي اختارت عملي ليفوز في فرع اللغة الروسية.

جدير بالإشارة إلى أن يوسف نبيل روائي ومترجم مصري، خريج كلية الألسن – جامعة عين الشمس – قسم اللغة الروسية – 2008. يترجم عن الروسية والإنجليزية. وترجم العديد من الأعمال الإبداعية والفكرية والتي تقرب من 18 عملا منها "عن العصيان ومقالات أخرى: إريش فروم" عن دار روافد، و"صبي مع المسيح عند شجرة عيد الميلاد.  دوستويفسكي" عن دار روافد، و"امرأة صغيرة وقصص أخرى: كافكا" عن دار رواف، و"السند المزيف: ليف تولستوي. سلسة الجوائز عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، و"في الدين والعقل والفلسفة: ليف تولستوي" عن دار آفاق، "طريق الحياة: ليف تولستوي" عن دار آفاق وغيرها.

يوسف نبيل المركز القومي للترجمة الترجمة من الروسية تولستوي الاعمال الفكرية

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