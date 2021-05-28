أفيش لسمورة.. تكريم خاص من «شرم الشيخ السينمائي» لـ سمير غانم

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة النقاب عن بوستر الدورة الرابعة للمهرجان، والذي يتصدره صورة النجم الراحل سمير غانم تقديرا لعطائه السينمائي والتلفزيوني على مدى ٥٠ عاما وضع خلالها البسمة على وجوه محبيه من الملايين في مصر والعالم العربي.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي جمال زايدة، إن عزاء الرئيس عبد الفتاح السيسي للراحل الكبير ينم عن تقدير كبير من الرئيس للفن الراقى الذى يقدمه الفنانون والفنانات المصريين.

وأشار المخرج سامى محمد على المدير التنفيذي للمهرجان إلى أن إدارة المهرجان قررت على غير العادة تصميم بوسترين أحدهما يعبر عن حال صناعة السينما في مصر والعالم التي مرت بظروف بالغة الصعوبة بسبب جائحة كورونا، حيث يعرض المهرجان قصصا إنسانية حدثت للبشر في أماكن مختلفة من العالم، بخلاف البوستر الخاص بالنجم الكبير الراحل سمير غانم.

وأكد أشرف سرحان المدير الفني للمهرجان على ترتيب تكريم خاص يحضره نجوم مصر والعالم خلال أيام المهرجان يتضمن ندوة خاصة عن سمير غانم وفن الكوميديا، حيث سيتحدث أصدقاء ورفقاء الفقيد الكبير من الوسط الفني حول الدور الكبير الذى قدمه من خلال فن الإضحاك التلقائي في مسيرة طويلة بدأت بثلاثي أضواء المسرح ثم أدواره المختلفة على المسرح والإذاعة والتلفزيون.

ويشارك في الدورة الرابعة للمهرجان نحو ٢٦ دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث يقدم المهرجان ٤ مسابقات وهم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية، ومسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي سوف تعقد في الفترة من ٢٥ يونيو إلى ١ يوليو تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم ووزير السياحة الدكتور خالد العناني ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

سمير يوسف غانم (15 يناير 1937 - 20 مايو 2021)، هو ممثل كوميدي مصري. تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة) و(روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية (المتزوجون)، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية (أهلاً يا دكتور). وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي (سمورة) و(فطوطة)، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون. يعتبر واحدا من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.