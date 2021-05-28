الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين سرقا حقيبة سيدة في المعادي

كلابشات
كلابشات

أمرت نيابة المعادى، بحبس عاطلين كانا يستقلان دراجة بخارية، وسرقا حقيبة من سيدة أثناء سيرها 4 أيام على ذمة التحقيق. 

وتلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، تتهم فيه شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى – هاتف محمول – متعلقات شخصية) حال سيرها بدائرة القسم، ما أدى إلى سقوطها أرضاً وإصابتها، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما "حسن النية"، كما أضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتخلصهما من الحقيبة وبداخلها المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليها بإلقائها بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

دراجة نارية بدون لوحات معدنية مديرية امن القاهرة الطريق العام حبس عاطلين قسم شرطة المعادي خطف حقيبة

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