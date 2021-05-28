الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأهيل وتبطين 1748.4 كيلومتر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع ليلا

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات حالة من النشاط والعمل المستمر ليلا تحت أضواء لمبات الليد، لسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية فى مدة عامين.

يأتى تنفيذ المشروع القومي فى إطار ترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوفير خمسة مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الجمعة، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1748،481 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف، والذى يبلغ 9،003 كيلومتر، في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 
 

تبطين الترع ترشيد استهلاك المياه الموارد المائية وزارة الرى

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