الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملك النهائيات.. الأهلى بطلًا لـ«السوبر الإفريقى»

جريدة الدستور

حصد النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي بالفوز  على نهضة بركان المغربي بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت في قطر برعاية الاتحاد الإفريقي.

سجل ثنائية الأهلي محمد شريف وصلاح محسن، ليحصد الفارس الأحمر اللقب السابع في تاريخ مشاركاته بكأس السوبر، ويحقق اللقب القاري رقم 22 في تاريخه ليعزز موقعه على عرش كرة القدم الإفريقية.

وبالفوز باللقب السابع في تاريخ مشاركاته بكأس السوبر، أكد الأهلي أنه لا يخسر بطولة السوبر إذا كان مشاركًا بصفته بطلًا للبطولة الأكبر "دوري أبطال إفريقيا".

الاهلى نهضة بركان السوبر الأفريقي صلاح محسن محمد شريف موسيمانى

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