الجزائر تسجل 272 إصابة بكورونا و7 وفيات

قال الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، إنه تم اليوم تسجيل 272 حالة إصابة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة في يوم واحد.

وأضاف فورار- في مؤتمر صحفي، اليوم- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 128 ألفا و198 حالة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و455 حالة وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 89 ألفا و232 حالة، بعد شفاء 192 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 26 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 3.52 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونًا و623 ألفًا و439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفًا و23 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليونا و999 ألفًا و680 شخصًا وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و726 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عد الإصابات، حيث سجلت ما إجمالية 27 مليونًا و547 ألفًا و705 أشخاص.​

في ذات السياق، كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن إعطاء 1.78 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 29 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.