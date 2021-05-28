الأهلى ينهى مهمة «السوبر الإفريقى».. دقائق على التتويج

عزز فريق النادى الأهلى، تقدمه بالهدف الثانى على نظيره نهضة بركان المغربى، فى الدقيقة 80 من عمر المباراة مباراة السوبر الإفريقى، التى تجمع الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل لاعب النادي الأهلي محمد شريف الهدف الأول للقلعة الحمراء في مطلع الشوط الثاني.

وتنقل قناة الكأس القطرية مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي التي تقام على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 2-1 ، فيما حقق نهضة بركان المغربي الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز 1 -0.