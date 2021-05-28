تفاصيل وشروط الزواج السري لتوفيق الحكيم

توفيق الحكيم واحد من أبرز مفكري وكتاب مصر في القرن الماضي، وقصة زواج توفيق الحكيم تبدو غريبة ويرجع سبب غرابتها أن الزواج تم سرا وبشروطه.

يشير حديوى حلاوة في كتابه "المرأة في حياة الشعراء والأدباء" إلى أن الحكيم تزوج سرا وبشروط قاسية، وأصر على أن توقع زوجته بخط يدها على الشروط قبل أن يوقع على عقد الزواج.

ويقول مصطفى أمين في كتاب “شخصيات لا تنسى”: "كانت الشروط التي وضعها "توفيق الحكيم" لزوجته صعبة وقاسية ، ومع ذلك قبلت العروس ووقعت على هذه الشروط التي تشبه معاهدة "فرساي" التي استسلم فيها الجيش الألماني للغزاة الفاتحين .. الفرنسيين والإنجليز ..!.

وكانت الشروط كالآتي:

الشرط الأول : أن لا يعرف أحد أننا تزوجنا ..أريد أن يبقى هذا الزواج سرا بيننا لاتعرفه إلا أسرتك فقط لاغير..!.

الشرط الثاني : أن لاينشر نبأ هذا الزواج في الصحف لا تلميحا ولا تصريحا !.

الشرط الثالث: أن لا اخرج معك خارج البيت، أنا اخرج وحدي، وانت تخرجين وحدك!.

الشرط الرابع: أن أسافر وحدي إلى الخارج ولاتسافرين معي.

الشرط الخامس: لا تستقبل ضيوفا في بيتنا لا من الرجال ولا من النساء.

الشرط السادس: لن أصحبك إلى نزهة أو رحلة حتى إلى مدينة الإسكندرية، انت تسافرين وحدك، وانا أسافر وحدي.

الشرط السابع : سوف أعطيك كل شهر مائتي جنيه انت تدفعين منها ايجار البيت ومصاريف الطعام والكهرباء ومرتبات الخدم، ولا تتجاوزين هذا المبلغ بمليم واحد.

الشرط الثامن: لست مسئولا عن مشاكل البيت والخدم وهي مسائل من صميم اختصاصك وحدك ، والمطبخ اختصاصك .

الشرط التاسع : مشاكل الأولاد من اختصاصك وحدك.

الشرط العاشر : مهمتك أن تمنعي عني الشحاذين والمتسولين والنصابين الذين يطلبون مني نقودا !.

الشرط الحادي عشر: أن لاتطلبي مني شراء سيارة وأنا رجل تعودت أن أمشي على قدمي، ويمكنك لو شئت أن تستعملي "الترام" وتجلسي في عربة الحريم.

الشرط الثاني عشر: يجب أن تعامليني كطفل صغير ، والفنان طفل صغير يحتاج دائما الى الرعاية والاهتمام.

الشرط الثالث عشر: إنني أريد بيتا هادئا لا ضجة فيه ولا خناقات ولا أصوات تزعجني حتى أتفرغ لكتابة ما أريد .

الشرط الرابع عشر : أن أنام في غرفة نوم وحدي .. وأن تنام الزوجة في غرفة نوم أخرى.

الشرط الخامس عشر : لاتتدخل الزوجة في عملي، وسوف أعتبر نفسي مسجونا في سجن بلا أسوار ، أدخل فيه عندما أريده، وأخرج منه عندما أشاء.

وقال توفيق الحكيم من العديب أن العروس وافقت على كل هذه الشروط القاسية ولا تبرمتن من اي شيء ..!.