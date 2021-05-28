الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قاصر بولاق الدكرور.. اغتصبها والدها فأشعلت النيران في جسده أثناء نومه (إنفوجراف)

أرشيفية
أرشيفية

شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة قتل مأساوية عندما أشعلت طفلة النيران في والدها حيًا لاعتدائه عليها جنسيا عدة مرات فقررت الانتقام منه.. وانتظرت خلوده في النوم وسكبت بنزين على جسده. 

اعترفت الطفلة أن والدها مدمن مخدرات وعاطل عن العمل، وتعدى عليها جنسيًا أكثر من مرة عقب أن أفقدها عذريتها، مضيفة أن والدها عمل كقواد، حيث أجبرها على إقامة علاقة جنسية مع أصدقائه مقابل مبالغ مالية ليشترى بها مخدرات".

وقالت: أحد الشباب تقدم لخطبتي لكن والدي رفض، حتى يستمر في تقديمي وتأجيري للرجال، اتفقت مع هذا الشاب على الهروب معا لنتمكن من الزواج والعيش بعيدا عن تلك الحياة البشعة.

وتابعت أنها كانت تريد التخلص من والدها لأنه كان يريد التعدي عليها جنسيا، بعد انفصاله عن والدتها، فضلا عن أن حبيبها  الذي تم ضبطه معها لا علاقة له بالحادث قائلة : "هو ملوش علاقة بحاجة خالص".

القاصر
بولاق الدكرور قتل ماسوية حيا بنزين

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