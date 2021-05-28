تشكيل لجنة لمعاينة انهيار عقار من 5 طوابق بالسيدة زينب
أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، الجمعة، بتشكيل لجنة هندسية وفنية لمعاينة آثار انهيار عقار في منطقة المنيرة وإعداد تقرير حول أسباب الانهيار.
وتبين من معاينة العقار أنه مكون من 5 طوابق، وأنه صادر بحقه قرار إزالة من الحي.
تلقت الحماية المدنية بلاغًا بسقوط جزء من العقار رقم 4 حارة النجار في المنيرة، بعقار بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، دون حدوث وفيات.
وانتقلت قوات الحماية المدنية، بمرافقة الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي، ومأمور قسم شرطة السيدة زينب ومساعد فرقة جنوب ووكيل إدارة شرطة المرافق، ومدير متابعة المنطقة الجنوبية إلى الموقع.
وأكد رئيس حي السيدة زينب أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض رقم 17 لسنة 2018.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حينه فور صدور القرار، ولم تكن هناك وفيات أو إصابات بالعقار والعقارات المجاورة له.