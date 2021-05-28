تشكيل لجنة لمعاينة انهيار عقار من 5 طوابق بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، الجمعة، بتشكيل لجنة هندسية وفنية لمعاينة آثار انهيار عقار في منطقة المنيرة وإعداد تقرير حول أسباب الانهيار.

وتبين من معاينة العقار أنه مكون من 5 طوابق، وأنه صادر بحقه قرار إزالة من الحي.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا بسقوط جزء من العقار رقم 4 حارة النجار في المنيرة، بعقار بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، دون حدوث وفيات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، بمرافقة الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي، ومأمور قسم شرطة السيدة زينب ومساعد فرقة جنوب ووكيل إدارة شرطة المرافق، ومدير متابعة المنطقة الجنوبية إلى الموقع.

وأكد رئيس حي السيدة زينب أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض رقم 17 لسنة 2018.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حينه فور صدور القرار، ولم تكن هناك وفيات أو إصابات بالعقار والعقارات المجاورة له.