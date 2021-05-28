الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل لجنة لمعاينة انهيار عقار من 5 طوابق بالسيدة زينب

عقار السيدة زينب
عقار السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، الجمعة، بتشكيل لجنة هندسية وفنية لمعاينة آثار انهيار عقار في منطقة المنيرة وإعداد تقرير حول أسباب الانهيار.

وتبين من معاينة العقار أنه مكون من 5 طوابق، وأنه صادر بحقه قرار إزالة من الحي.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا بسقوط جزء من العقار رقم 4 حارة النجار في المنيرة، بعقار بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، دون حدوث وفيات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، بمرافقة الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي، ومأمور قسم شرطة السيدة زينب ومساعد فرقة جنوب ووكيل إدارة شرطة المرافق، ومدير متابعة المنطقة الجنوبية إلى الموقع.

وأكد رئيس حي السيدة زينب أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض رقم 17 لسنة 2018.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حينه فور صدور القرار، ولم تكن هناك وفيات أو إصابات بالعقار والعقارات المجاورة له.

الأكثر قراءة

بـ«مهارة خاصة».. محمد شريف يسجل هدف الأهلى الأول فى نهضة بركان

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. نقل السيدة التى التقاها السيسى إلى معهد ناصر

مشاهدة مباراة الأهلي ونهضة البركان عبر تردد قناة الكأس القطرية 2021 نايل سات

زوج يقتل زوجته طعنًا في الشارع بالفيوم

الأهلى ينهى مهمة «السوبر الإفريقى».. دقائق على التتويج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة