الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، ووجّه على الفور بانتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: محمود  سعد محمد 27 سنة، وشادي محمد ذكي 21 سنة، ويوسف حسن يوسف 14 سنة، وجميعهم مصابون باشتباه كسر بالقدم اليسرى ومقيمون بمدينة بنى سويف.

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية.

بني سويف سيارات الإسعاف أمن بني سويف المستشفيات الجامعية تصادم سيارة بدراجة بخارية هيئة الإسعاف المصرية مدينة بني سويف الجديدة

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