السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصدر طبي يكشف طريقة انتقال عدوى «الفطر الأسود» وحقيقة ظهوره بمطروح

الفطر الأسود
الفطر الأسود

قال مصدر طبي بصحة مطروح، إنه لم تظهر أي حالات للفطر الأسود بمحافظة مطروح وذلك نظرا لطبيعة المحافظة، حيث أن الفطريات المسببة للمرض والمسئوله عن حدوثه هي بعض أنواع الفطريات التي تنتمي إلى عائلة العفنيات والتي تعيش في البيئات الرطبة، مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق أو أكوام السماد أو الخشب وهذه الفطريات تسمى الفطريات المخاطية بالإضافة إلى نوع من الفطريات يوجد في التربة والتباتات والسماد والفواكه والخضروات المتحللة والبيئات الرطبة.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور، أن طريقة انتقال العدوى تكون من خلال مرض فطر الغشاء المخاطي وهو مرض غير معدي فلا يحدث إنتقال للعدوى من الإنسـان أو الحيوان ولكن تنتقل عن طريق " استنشاق الجراثيم الفطرية من الهواء الملوث من التربة الرطبة أو البيئات العفنة،  تلوث جروح أو حروق الجلد بالعفن الموجود في التربة أو على الفواكه أو الخضروات المتحللة، تناول الفواكه أو الأطعمة الملوثة بالفطر" .

وأشار إلى أنه تتواجد الفطريات المسببة للمرض بشكل طبيعي في البيئة الرطبة المحيطة وعادة ما يتعرض الأشخاص الأصحاء إلى الجراثيم الفطرية عن طريق التنفس أو لمس الأسطح الملوثة بالفطر كل يوم دون أن يمرضوا وذلك نتيجة حماية جهاز المناعة وتعتبر هذه الفطريات من الكائنات الإنتهازية التي تبدأ في مهاجمة أنسجة الجسم أو الأغشية المخاطية عندما يضعف الجهاز المناعي بصـورة شـديدة.

وتابع أنه تظهر الإصابات عادة في بعض مرضى العناية المركزة والحالات الشديدة وبعض الناس الذين يستخدمون مضـادات حيوية لفترات طويلة أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة مثل الستيرويدات وبعض الأدوية المعالجة للأورام ولذلك فإن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة هم المصابين بأمراض نقص المناعة مثل الإيدز والمرضى المعرضين للأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون بجرعات عالية دون إشراف طبي أو المضادات الحيوية لفترات طويلة ومرضى السكري الغير منضبط ومرضى الأورام.

مطروح الفطر الأسود صحة مطروح الفطريات المخاطية البيئات الرطبة

الأكثر قراءة

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

محمد الباز: مصر تحاول تطويق إثيوبيا دبلوماسيًا وسياسيًا وجغرافيًا

الخطيب يلغي احتفالات السوبر الإفريقي.. تعرف على السبب

بـ«مهارة خاصة».. محمد شريف يسجل هدف الأهلى الأول فى نهضة بركان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة