مصدر طبي يكشف طريقة انتقال عدوى «الفطر الأسود» وحقيقة ظهوره بمطروح

قال مصدر طبي بصحة مطروح، إنه لم تظهر أي حالات للفطر الأسود بمحافظة مطروح وذلك نظرا لطبيعة المحافظة، حيث أن الفطريات المسببة للمرض والمسئوله عن حدوثه هي بعض أنواع الفطريات التي تنتمي إلى عائلة العفنيات والتي تعيش في البيئات الرطبة، مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق أو أكوام السماد أو الخشب وهذه الفطريات تسمى الفطريات المخاطية بالإضافة إلى نوع من الفطريات يوجد في التربة والتباتات والسماد والفواكه والخضروات المتحللة والبيئات الرطبة.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور، أن طريقة انتقال العدوى تكون من خلال مرض فطر الغشاء المخاطي وهو مرض غير معدي فلا يحدث إنتقال للعدوى من الإنسـان أو الحيوان ولكن تنتقل عن طريق " استنشاق الجراثيم الفطرية من الهواء الملوث من التربة الرطبة أو البيئات العفنة، تلوث جروح أو حروق الجلد بالعفن الموجود في التربة أو على الفواكه أو الخضروات المتحللة، تناول الفواكه أو الأطعمة الملوثة بالفطر" .

وأشار إلى أنه تتواجد الفطريات المسببة للمرض بشكل طبيعي في البيئة الرطبة المحيطة وعادة ما يتعرض الأشخاص الأصحاء إلى الجراثيم الفطرية عن طريق التنفس أو لمس الأسطح الملوثة بالفطر كل يوم دون أن يمرضوا وذلك نتيجة حماية جهاز المناعة وتعتبر هذه الفطريات من الكائنات الإنتهازية التي تبدأ في مهاجمة أنسجة الجسم أو الأغشية المخاطية عندما يضعف الجهاز المناعي بصـورة شـديدة.

وتابع أنه تظهر الإصابات عادة في بعض مرضى العناية المركزة والحالات الشديدة وبعض الناس الذين يستخدمون مضـادات حيوية لفترات طويلة أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة مثل الستيرويدات وبعض الأدوية المعالجة للأورام ولذلك فإن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة هم المصابين بأمراض نقص المناعة مثل الإيدز والمرضى المعرضين للأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون بجرعات عالية دون إشراف طبي أو المضادات الحيوية لفترات طويلة ومرضى السكري الغير منضبط ومرضى الأورام.