«سوبر يسرا».. فنانة وأم وتحب الغطس وكرة قدم وطبخ

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي محركات البحث، بعدما نشرت صورة عبر حسابها الشخصي وهى ترتدى ملابس غطس، حيث كتبت عليها "أخيرًا بعد 8 سنين وطفلتين رجعت أغطس تاني، تقريبًا تحت المياه ده المكان الوحيد اللي معنديش فيه مسؤوليات غير طبعا الحفاظ على الشعب المرجانية والحياة البحرية".

وتعتبر الفنانة يسرا اللوزي، من النجمات اللواتي جمعن بين الأمومة والنجومية، بالإضافة إلى المحافظة على الجمال ففي السطور التالية نسلط الضوء على الجانب الخفي للنجمة يسرا اللوزي.

يسرا اللوزي “أم عظيمة”

استطاعت الفنانة يسرا اللوزى، أن ترد على التنمر الذى تعرضت له ابنتها والتي تعانى من ضعف السمع، من قبل أحد المتابعين لها وصفها بـ"أم الطرشة".

وعلقت الفنانة يسرا اللوزى على التعليق قائلة: "ماشي يا أم الطرشة"، لترد عليه وتلقنه درسًا في الذوق وكتبت: "شكراً على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح.. أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانياً، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جداً وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

ربة منزل ونجمة مشهورة

جمعت الفنانة يسرا اللوزي بين النجومية والتي جسدتها فى الكثير من الأعمال السينمائية، وأيضا الحفاظ على مهام منزلها فدائمًا ما تشارك المتابعين لها بعض من تفاصيل حياتها، خاصة مع ابنتها.

ويعتبر المطبخ المكان المفضل لها، ففى الكثير من البرامج الحوارية أعلنت أنها تهوى الطبخ، وتناول الطعام، بالإضافة إلى تجربة الكثير من الوجبات من الدول الأخرى.

كرة القدم هوايتها المفضلة

تعتبر كرة القدم من الهوايات المفضلة للفنانة يسرا اللوزى، بالإضافة إلى عزف البيانو، حيث أكدت خلال مقابلة الإعلامية منى الشاذلى أنها تعشق مشاهدة كرة القدم، مشيرة إلى أن اللاعب محمد صلاح اللاعب المفضل لديها.

الحياة الفنية بدأت بأفلام الكارتون

يسرا اللوزى هي ابنة أستاذ دراما ومسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة، محمود اللوزي مخرج مسرحي وممثل، بدأت حياتها الفنية بدبلجة أفلام الكارتون، ومن ثم مشاركتها بفرقة مسرج الجامعة الأمريكية.

أكملت تعليمها حتى درست العلوم السياسة بالجامعة الأمريكية، وتخصصت في المسرح والتاريخ الحديث ، ولم تقف عند هذا الحد من التعليم ، حصلت على ماجيستير في حقوق الإنسان والتنمية.