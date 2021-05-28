الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«إعرف تاريخ بلدك».. مبادرة لتنشيط السياحة حول إحياء رحلة العائلة المقدسة

نادر جرجس
نادر جرجس

أطلق نادر جرجس عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، رئيس ائتلاف تنمية وإحياء التراث، مبادرة جديدة  لتنشيط السياحة حول مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة تحت عنوان ”إعرف تاريخ بلدك”. 

وقال جرجس إن المبادرة ستطلق رسمياً يوم السبت الموافق 5 يونيو المقبل عبر زيارة مسارات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بالقاهرة، ومتابعة المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة مع إعادة تعريف لدور مصر الديني في حماية العائلة المقدسة واختيارهم لمصر دون بلاد العالم الأخري لتكون الملجأ الأمن لهم في رحلة الهروب المقدس.
 وتشمل المبادرة تنظيم زيارة إلى كل من:

  • كنيسة السيدة العذراء بالزيتون (كنيسة الظهور) .
  • المطرية .
  • كنيسة حارة زويلة مقر باباوي سابق.
  • كنيسة أبي سرجة (المغارة) والمعلقة بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة .
  • كنيسة السيدة العذراء بالمعادي .

وأوضح أن الزيارة تتضمن شرحا مبسطا لمسارات العائلة في النطاقات المحددة، وكيف كانت الرحلة وموقف أهل مصر منها، مشيرا إلى أن الهدف منها تعريف الجمهور والشباب بالمجهودات التي تقوم بها الدولة لإعادة إحياء السياحة الدينية من خلال مشروع مسارات العائلة المقدسة في نطاق محافظة القاهرة بالمشاركة والتعاون بين كل من ائتلاف تنمية وإحياء التراث .

 

اطلاق مبادرة إعرف تاريخ بلدك”لتنشيط السياحة واحياء رحلة العائلة المقدسة

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