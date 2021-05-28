الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل تفقد الرئيس السيسى لمشروعات تطوير طرق شرق القاهرة (إنفوجراف)

السيسي
السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي خاصة شارع عبدالحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد واللذين تمت توسعتهما بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه امتدادا إلى حي مدينة نصر، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التي تحتوى على 12 شارعًا بإجمالي أطوال 14 كيلومترا، وذلك لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، حيث تم كذلك تطوير شبكة المرافق بتلك المنطقة بإحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالي أطوال 35 كم وتنفيذ خط صرف صحي بطريق الأوتوستراد بطول 2 كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تم تنفيذ 2 كوبري دوران للخلف في طريق الأوتوستراد بواقع 3 حارات مرورية لكل كوبري.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل وليطلع على سير الخطوات التنفيذية مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال. 
كما التقى الرئيس بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم اثناء الجولة حيث تبادل الرئيس الحديث معهم بشأن احوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.

السيسي المرور الأوتوستراد الداخلية القاهرة

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