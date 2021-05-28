الهيئة البرلمانية لدمياط تناقش تطوير صناعة الأثاث

اجتمعت الهيئة البرلمانية لمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، بغرفتيها سواء أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة لوضع حلول لأزمة صناعة الأثاث بدمياط سواء داخل مدينة الأثاث أو خارجها بصفة عامة، وبسبب تردد أقاويل كثيرة حول أسماء اللجنة والترشيحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتفق النواب خلال اللقاء على تلقى كل الرؤى والحلول والاقتراحات مكتوبة خلال أسبوع من تاريخه بمقرات النواب من أي من أبناء دمياط المتخصصين العاملين بهذه الصناعة لدراستها معهم وتقديم ملف مجمع بكل الرؤى المطروحة لرئيس الوزراء و وزيرة التجارة والصناعة، على أن تقوم الحكومة بدراسة تلك الحلول واستدعاء من ترى جدية طرحه لمناقشتة فيها بحضور النواب .



وسبق أن قام رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته دمياط، بالاستماع لكافة مقترحات الهيئة البرلمانية وآرائهم حول تطوير الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وكذا المشكلات والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً حرصه على عقد مثل هذه اللقاءات مع نواب البرلمان كتقليد ثابت عند القيام بجولة تفقدية للمشروعات الخدمية والتنموية بأي محافظة من محافظات الجمهورية؛ وذلك في إطار سعي الحكومة لتفعيل التعاون والتنسيق بشكل دائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما يتعلق بجهود رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إزالة كافة العوائق التي قد تواجه تنفيذ المشروعات التي يجرى تنفيذها بها، وكذلك للاستماع إلى طلبات أعضاء المجلسين فيما يخص المشكلات التي تواجه أبناء المحافظة، مقررا تشكيل لجنة خلال شهر لتطوير صناعة الأثاث بدمياط من خلال رؤى واضحة.