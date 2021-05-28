جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب متعفنة فى المقطم

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة متعفنة ومجهولة لشاب مصاب بطلق ناري في دائرة قسم شرطة المقطم، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها والعمل على ضبط الجناة، كما كلفت المباحث بسرعة كشف هوية المجني عليه والتوصل لأسرته.



كان قد تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا بالعثور على جثة متعفنة في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة متعفنة لشاب مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي قميصا وبنطلونا ومصاب بطلق ناري في الصدر.

ـ فحص بلاغات التغيب في القاهرة الكبرى

وفي ذات السياق، قال مصدر أمني إنه تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة، موضحًا أنه جارِ فحص بلاغات التغيب في القاهرة الكبرى والتي تحمل مواصفات جثة المجني عليه، في محاولة للوصول لكشف هويته تمهيدًا لضبط مرتكبي الواقعة.