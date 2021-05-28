الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة الميناء خلال 24 ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20630 طنا، تشمل: 3062 طن فوسفات و7000 طن يوريا و6500 طن علف بنجر و4068 طن رمل .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43164 طنا، تشمل: 4577 طن أبلاكاش و7633 طن خردة و1424 طن خشب زان و25376 طن ذرة و1472 طن قمح و682 طن حديد و2000 طن حمص.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 266 حاوية مكافئة، تشمل: خضروات (بطاطس وخرشوف وفاصوليا وبروكلى وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وثوم وبرسيم وقطن وريحان وزيتون وشمر ولب سوبر) وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب وإيطاليا وهولاندا وسنغافورة وألمانيا والصين وهونج كونج وإسبانيا وتايوان وبنجلاديش وسلوفينيا والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 89 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 360 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177364 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 68911 طنا،  بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4301 شاحنة.

 

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