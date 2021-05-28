الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثة شاب غرق فى ترعة بالمنوفية

الشاب الغريق
الشاب الغريق

تمكن رجال الإنقاذ النهري التابع لمديرية أمن المنوفية، من انتشال جثمان شاب غرق في الترعة المارة أمام قرية شبرا باص.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد علاء عويس مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، يفيد باستقبال بلاغ من الأهالي بغرق شاب في ترعة شبرا باص، وانتقل رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ للبحث عن الجثمان.

وبالانتقال والبحث عثر على جثمان الشاب "م، أ، ا" 17 عاما مقيم قرية العراقية دائرة مركز الشهداء، ونقل الجثمان إلى المستشفى، وضع تحت تصرف النيابة العامة للكشف الطبي وإصدار تصريح الدفن.

وتبين أن الشاب غرق في الترعة أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

المنوفية الشهداء أمن قرية الواقعة العثور على جثة جثمان شاب مديرية أمن المنوفية الانتقال دفن الجثمان

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