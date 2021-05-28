سارة شريف تكتب: معركة الوعى

لأسابيع طويلة وربما لعدة أشهر، سنستيقظ يوميًا على تحليلات ومناقشات حول مَن انتصر ومَن انهزم فى المواجهة العسكرية الأخيرة بين «حماس» وإسرائيل، الاستديوهات تشبه فيلم «الجحيم الآن»، الجنرالات وعملاء الشاباك المتقاعدون والقيادات الفلسطينية والمُحللون ينقضون علينا من القنوات، بعيون لامعة، ويمطرونا بسيل من التفسيرات والآراء والانعكاسات، ويحاولون تفسير ما حدث، ويقدمون لنا «صورة النصر».

كلنا نعرف أن المهم فى صورة النصر ليس نتائج المعركة فعليًا، بل المشاعر والإدراك الذى يتبلور طوال العملية، صحيح أن الكلمة الأخيرة مهمة فى هذه الحالات، لكن صورة النصر يتم بناؤها طوال المعركة.

عقلنا مبرمج أن الأحداث العاطفية تؤثر فيه أكثر بكثير من المعلومات الموضوعية، لذلك لا أهمية للنتائج الموضوعية فى معركة من هذا النوع ما لم تتم الاستفادة منها فى الوقت الفعلى لضرب معنويات الخصم.

فى القنوات الإسرائيلية تسمع حديثًا مثيرًا عن العمليات النوعية الإسرائيلية الدقيقة، وترى لقطات من استخدامات لافتة للتكنولوجيا، صورًا مبهرة وحديثًا يثير المشاعر عن حرب تقنية تشبه حرب الكواكب.

فى القنوات الفلسطينية، تسمع حديثًا حماسيًا عن المقاومة ومفاجآتها لإسرائيل، وثبات وصمود الشعب الفلسطينى الذى يواجه رغم حالته، وحديثًا يثير المشاعر عن حرب صامدة رغم عدم التكافؤ.

فنترك الإنسانية جانبًا لأنها ليست ذات صلة فى زمن الحروب، ونحاول فهم المشهد، وتفسير النتيجة الحقيقية التى لم تلقَ الإجماع حتى اليوم، بسبب لعبة بسيطة جدًا، وهى «معركة الوعى»، التى لا يزال يلعبها الطرفان دون توقف رغم وقف إطلاق النار.

فى كل معركة هناك لعبة مزدوجة، هناك ما يجرى على الأرض، وهناك ما يجرى تسويقه للجمهور.

وزارة الدفاع الأمريكية عرّفت الحرب النفسية بأنها «استخدام مخطَّط له للدعاية وعمليات نفسية أخرى هدفها الأساسى التأثير فى آراء ومشاعر ومواقف وسلوكيات العدو بطريقة تساعد على تحقيق الهدف الوطنى»، الحرب النفسية كانت الأنجح- فى نظرى- من حرب الطائرات والصواريخ التى اندلعت.

الفجوة فى الإمكانات والقدرات العسكرية بين إسرائيل و«حماس» تزامنت معها أيضًا فجوة فى أساليب معركة الوعى لدى كل منهما، إسرائيل استخدمت أساليب مؤسسية، وأخرجت الخطط من الدرج، وبدأت فى دعايتها على نحو خاص والتدرك فى الرسائل المحسوبة بدقة، أما «حماس» فتحركت بقوة وبسرعة، وملأت مواقع التواصل الاجتماعى برسائل مثيرة للمشاعر.

إسرائيل استخدمت المناورات، فنتنياهو التقى ٧٠ دبلوماسيًا أجنبيًا، وقال إن إسرائيل لا تستبعد إمكان عملية برية فى غزة. على الأرض لم تظهر أى استعدادات حقيقية لعملية برية للجيش الإسرائيلى فى أراضى القطاع. عملية «حارس الأسوار»- كما تسميها إسرائيل- تتركز على استخدام النار من الجو ومن الأرض عن بُعد خارج القطاع، ولقد استُقدم إلى الجنوب لواءان قتاليان. كلام نتنياهو كان جزءًا من لعبة الحرب النفسية إزاء «حماس»، ومناورة إزاء قيادة الأركان العامة.

فى أيام التصعيد الأولى، استخدمت إسرائيل صور الصواريخ على تل أبيب وأرسلت رسالة للعالم أن مدنها وعاصمتها تُهاجم، وسألت العالم: مَن كان سيصمت لو عاصمته هوجمت بصواريخ على هذا النحو؟

فى أيام التصعيد الوسطى، عندما بدأت عملياتها النوعية ضد «حماس»، بدأت تتحدث عن الإنجازات فى الحرب، وتتباهى بالاغتيالات وبهدم أنفاق «حماس»، وفى الأيام الأخيرة بعدما ظهرت صور هدم البيوت وقتل المدنيين فى القطاع، تغيرت الرسالة، وأصبحت أن هؤلاء قُتلوا بسبب تهور «حماس».

أما «حماس»، ففى الأيام الأولى، حاولت تسويق صور هجومها على تل أبيب كانتصار تاريخى، يعيد لها مكانتها فى الشارع الفلسطينى، وفى الأيام اللاحقة، بدأت تنفى العمليات الإسرائيلية وتحولت من مهاجم لمدافع، ثم تعود وتعترف بالاغتيالات فى مشهد مُرتبك، وفى الأيام الأخيرة، بدأت تسوق صور الدمار فى غزة بقوة، لرفع درجة التعاطف العالمى، وهو ما نجحت فيه.

بالمقارنة بين الحملتين، سيظهر أن إسرائيل كانت متأخرة نسبيًا فى معركة الوعى، لسبب ما إسرائيل تتأخر فى الرسائل التى ترسلها، وهذا التأخير النسبى منح فرصة لـ«حماس» أن تقدم روايتها، ومعروف أن مَن يقدم روايته أولًا يكون الأكثر تأثيرًا. وعندما يكون لديك الرد القوى تصبح كلمتك أمام كلمته.

الطرفان اللذان يبحثان عن «صورة انتصار» ويحاولان تسويقها بفيض من الرسائل الإعلامية، ويغرقانا كل لحظة بالصور والفيديوهات، يمكننا أن نقدم لهما الاقتراح الذى قدمه السيناتور الأمريكى جورج أيكن أمام الرئيس ليندون جونسون فى ذروة حرب فيتنام، عندما قال: «سوف نعلن أننا انتصرنا ونخرج»، وكان جميع الجالسين على الطاولة لديهم الشعور العميق بأنه لا يوجد هناك أى فرصة لإخضاع الفيتناميين، بمعنى آخر: هناك حروب ليست لها «صورة انتصار».