سلطات الحجر بمطار القاهرة تُرحّل بنجاليًا مصابًا بكورونا فور وصوله

رحّلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، راكبا بنجالي الجنسية، فور وصوله؛ بسبب ثبوت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه للاختبار السريع ID NOW COVID-19 Test داخل صالة المطار، عقب وصول رحلته.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي فحوصات الركاب القادمين على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من الدوحة، وعددهم 253 راكبا، تبين إيجابية مسحة راكبين، أحدهما بنجالي الجنسية والآخر مصري، وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات لإعادة الراكب البنجالي على الطائرة نفسها، فى حين تم عزل الراكب المصري وإجراء مسحة طبية أخرى له، مشيرة إلى أنه في حالة تأكيد إيجابية المسحة الثانية؛ سيتم على الفور نقله إلى أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج.

واتخذ أطباء الحجر الصحى بمطار القاهرة- تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار- قرارا بعزل الراكبين بعيدا عن باقى ركاب الرحلة، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيالهما.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل "PCR" فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل "PCR" سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.