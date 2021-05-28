ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» بفضل بروتوكولات العلاج

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة والسكان، إن البروتوكولات العلمية التى وضعتها اللجنة أسهمت فى ارتفاع أعداد حالات الشفاء من الإصابة بالفيروس.

وأضاف «حسنى»، لـ«الدستور»،: «اللجنة تعمل على توفير أفضل بروتوكولات علمية، للمساهمة فى تحقيق أكبر نسب شفاء لحالات الإصابة بكورونا، خاصة مع عدم وجود علاج للفيروس حتى الآن».

وشدد على أن القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان تبذلان مجهودًا كبيرًا فى توفير اللقاحات للمواطنين، لتحصينهم من الإصابة، وتخفيف الأعراض المصاحبة لها، التى قد تصل بالمريض حتى الوفاة.

وكشف عن أن أعداد المواطنين المقبلين على التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك، فى ازدياد مستمر، خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع توسع الدولة فى توفير المراكز التى يتم تلقى التطعيمات بها، توفيرًا للوقت والجهد، ومن أجل تطعيم أكبر عدد من المواطنين يوميًا.

وأعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، عن تسجيل أكثر من ٥.٤ مليون مواطن للحصول على لقاح «كورونا»، عبر الموقع الإلكترونى المخصص لتلقى طلبات المواطنين للحصول على اللقاح، حتى الآن، موضحًا أن متوسط التسجيل بلغ ١٥٠ ألف حالة يوميًا، وصولًا إلى ٣٠٠ ألف مواطن فى بعض الأيام.

وأشار إلى تطعيم ما يقرب من ٢ مليون مواطن، حتى الآن، على أن يتم تطعيم ١.٥ مليون مواطن، خلال الأيام القليلة الماضية، متابعًا: «اللقاحات التى تم توفيرها، وجهود الوزارة فى التصنيع خلال الفترة المقبلة، ستسهم فى توسيع تلقيح المواطنين بلقاحات فيروس كورونا». وكشف عن وصول قرابة ٥ ملايين جرعة من لقاحات فيروس «كورونا»، حتى الآن، مع انتظار الانتهاء من تصنيع ٤ ملايين جرعة أخرى، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وناشد «صلاح» المواطنين التسجيل للحصول على اللقاح، لتلقيح أكبر عدد من المواطنين، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها خلال فترة قصيرة.